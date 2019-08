Uscito il calendario della B, quanti punti fa la Cremonese nelle prime sei giornate?

CREMONA (7 agosto 2019) - Ieri sera è uscito il calendario della prossima stagione di Serie B. La Cremonese inizia la sua avventura a Venezia. Nella prima parte della stagione affronta squadre neopromosse. Le big arriveranno nella parte centrale del girone di andata.

Dopo aver studiato il cammino dei grigiorossi (su La Provincia di oggi c'è il calendario completo in regalo), quanti punti potrebbero guadagnare i ragazzi di Rastelli nelle prime sei giornate? La Cremonese affronterà: Venezia, Pisa e Trapani in trasferta; Entella, Crotone e Ascoli in casa.