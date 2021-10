Alitalia addio: cosa ne pensi? Giusto o sbagliato?

CREMONA - Dopo 74 anni di soddisfazioni e tribolazioni, la compagnia aerea di bandiera italiana Alitalia chiude per sempre i portelloni per lasciare i cieli alla newco Ita. Fondata nel 1946 come Aerolinee Italiane Internazionali, Alitalia ha avuto i suoi momenti di gloria negli anni del dopoguerra e del boom; ma poi solo problemi economici che si sono trascinati a lungo. E tu cosa ne pensi? E' giusto o sbagliato? Vota il nostro sondaggio.