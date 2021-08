Green pass a scuola, multe ai presidi, siete d’accordo o andrebbe sanzionato solo il personale non in regola?

MILANO - Sanzioni per i prof senza Green pass e per chi deve controllare. Il personale docente e non deve avere il Green Pass oppure la certificazione che dimostra la guarigione nei sei mesi precedenti o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Ed esistono appunto sanzioni per i professori che non hanno il Green pass, considerata «assenza ingiustificata». E il decreto prevede che «a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso, e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento». E sono i presidi che devono effettuare i controlli. E tu come la pensi?

«Chiediamo al più presto la modifica della norma che prevede sanzioni per i presidi» per il mancato rispetto della normativa sul Green pass nella scuola. A dirlo è la Cisl. «Viene previsto per il preside un nuovo profilo, l’ispettore per la salute: non è possibile, i presidi svolgono un compito di indirizzo e leadership educativa e pedagogica, ogni distrazione fa un danno e non può essere individuato il dirigente per un adempimento che non attiene al suo ruolo». La norma prevede, per i presidi, al pari dei soggetti preposti ai controlli negli altri settori, una sanzione da 400 a mille euro.

«È normale che la violazione di un obbligo sia sanzionata. Dispiace che questa misura sia stata adottata senza un preventivo confronto. È però inaccettabile che ai dirigenti scolastici non siano assegnate le risorse umane che chiediamo da tempo, assolutamente necessarie per assolvere i compiti, sempre più numerosi, che vengono loro richiesti. Ed è ancora più inaccettabile che sui colleghi incombano molti più oneri che sugli altri dirigenti dello Stato a fronte di una retribuzione nettamente inferiore. La politica dovrà ricordarsi dei presidi anche al momento del rinnovo contrattuale». Così il presidente di Anp Antonello Giannelli.