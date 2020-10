Coronavirus, nel Dpcm sì alle messe ma chiusi cinema e teatri: sei d'accordo?

ROMA (26 ottobre 2020) - Messe consentite, teatri e cinema chiusi. Le misure anti Covid contenute nell'ultimo Dpcm hanno destato la perplessità anche di Walter Veltroni che ha commentato il provvedimento nel corso di Che tempo, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, in onda su Rai 3: «Mi chiedo: è giusto autorizzare le messe e non i teatri e i cinema dove non c’è stato alcunché? Siamo sicuri che il problema siano i bar e i ristoranti e non i trasporti pubblici? Quelle sono delle bombe di contagio, credo, più di quanto possano essere i bar e i ristoranti».

