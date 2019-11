Ronaldo sostituito lascia lo stadio prima del termine della partita, nessuna multa: cosa ne pensi?

Nessuna multa per Cristiano Ronaldo che, sostituito in Juventus-Milan, ha lasciato l’Allianz Stadium prima della fine della partita. È quanto si apprende da ambienti vicini alla società bianconera. Nei confronti dell’attaccante, in Portogallo per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, non ci saranno dunque provvedimenti disciplinari. Sarri e lo stesso Cr7 hanno cercato di chiudere subito il caso.

Cosa ne pensi?