Covid e influenza, doppio vaccino in contemporanea: sei d'accordo?

La vaccinazione anti-Covid e quella contro l’influenza stagionale si potranno effettuare nella stessa seduta vaccinale. Il via libera è arrivato dal ministero della Salute, che ha inviato la bozza di circolare in materia ad Enti e Regioni. L’ok giunge a pochi giorni dall’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale: sei d'accordo con la doppia somministrazione vaccinale in contemporanea?