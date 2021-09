Green pass per i lavoratori sia del pubblico che del privato: sei favorevole?

Si va verso l'obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego, ma anche per quelli del settore privato: l'estensione dell'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori è già pronta sul tavolo del Consiglio dei ministri. Sui tempi dell’entrata in vigore si è «parlato genericamente del mese di ottobre» anche se la «decisione non è ancora assunta», ha spiegato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Sei a favore della nuova misura?