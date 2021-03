Il progetto di un nuovo polo logistico a Cremona divide: tu cosa ne pensi?

CREMONA (28 marzo 2021) - Quattrocento posti di lavoro, strutture per circa 110 mila metri quadri su un’area di 300 mila e addio alla prospettiva di nuovi supermercati. Sono questi i dettagli della trasformazione prevista in tempi relativamente brevi lungo la via Mantova, dalla parte opposta del quartiere San Felice. Qui, nell’area ex Vanoli che si estende dietro il Juliette, delimitata ad est dall’autostrada e a sud dalla provinciale 10, sorgerà infatti un grande centro logistico. Tu che cosa ne pensi? Sei favorevole o contrario?

