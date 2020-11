Cremonese ultima dopo 7 gare. Dove pensi sarà in classifica a fine 2020?

CREMONA (24 novembre 2020) - La Cremonese torna da Salerno con un'altra sconfitta e, dopo sette gare disputate (e soli 3 punti conquistati), è sempre più ultima in fondo alla classifica del campionato di serie B. Il mese di dicembre vedrà i grigiorossi impegnati in molte partite. Secondo te, saprà rialzarsi la squadra di Bisoli? Dove si troverà in graduatoria a fine 2020? Vota il nostro sondaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO