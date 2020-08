Rave party sì, discoteche chiuse. Cosa ne pensi? Vota il nostro sondaggio

SPINO D'ADDA (17 agosto 2020) - Da una parte la recente ordinanza del Governo con la quale vengono chiuse le discoteche per evitare assembramenti che favorirebbero la diffusione del Coronavirus, dall’altra un rave party (a Spino d'Adda) con 1.500 partecipanti provenienti da tutta Europa che continua indisturbato da oltre tre giorni. Stridono in questo caso le direttive per evitare il contagio con l'assoluta mancanza di controlli dell'evento; molti politici insorgono ed è polemica sul mancato sgombero dei partecipanti. E tu, cosa ne pensi? Vota il nostro sondaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO