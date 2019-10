Weekend allo Zaist dal 4 al 6 ottobre

CREMONA (1 ottobre 2019) - Musica, sport, cultura, educazione ambientale, cibo, giochi per i bambini e addirittura una maratona francescana. E’ tutto pronto allo Zaist per la festa di quartiere che inizia dopodomani e, fino a domenica, vedrà una serie di entusiasmanti iniziative alternarsi tra il Parco Asia, la palestra di via Caprera e l’oratorio di San Francesco. Il Weekend allo Zaist nasce dall’esigenza espressa dai residenti di trovare momenti di socializzazione e iniziative per ‘fare comunità’. A questo bisogno ha risposto il Comitato di Quartiere 6 che ha ottenuto la collaborazione dell’oratorio, della Asd Dinamo Zaist, del Marathon Cremona e il patrocinio del Comune. Il ricco programma è frutto anche della proficua collaborazione gratuita con alcuni sponsor e del lavoro instancabile di una nutrita squadra di volontari.

IL PROGRAMMA

LA MARATONA FRANCESCANA