ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid, in provincia di Cremona 296 contagi e un decesso. Al Sociale il musical dedicato a Riccardo Parmigiani. Viaggi della memoria 2022: 900 studenti in partenza. Open Week Donna, prevenzione a Cremona e Casalmaggiore. Onu, Gaia «Ambasciatrice del Futuro» a New York. Bancomat clonato, via 12 mila euro