I fatti della giornata

Finalmente la pioggia: prime gocce oggi in provincia dopo 108 giorni. Lite in discoteca, papà vendica il figlio: "Bottigliata in testa a 20enne". Bagno intasato alle Elementari, le insegnanti: «Al wc con i fazzolettini». Basket, per capitan Poeta stop di una decina di giorni