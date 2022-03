ORE 13 Telegram I fatti della giornata

Rogo alla Latteria Soresina, otto ore per domare le fiamme. Truffa online, compra orologio su internet ma non lo riceve. Cerchi un'occupazione? Le opportunità non mancano. Hotel in ginocchio, aumento del 300% sui costi di gestione. La Stradivari sulla sabbia: «Una scena impressionante»