ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Insegnante no vax sospesa: "Ho rifiutato la benedizione del sacro siero". La Asst si dissocia da Riccio: «Iniziativa personale». Calcio Serie B, limite di 5 mila spettatori per le prossime due giornate. Esenzioni per reddito e patologia: c'è la proroga. Green pass, disposto un incremento dei controlli presso le fermate degli autobus