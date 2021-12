Incidente a Bettenesco, non ce l'ha fatta la donna rimasta ferita

PERSICO DOSIMO - Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni rimasta ferita nell'incidente di ieri sera avvenuto lungo via Brescia, in località Bettenesco, a metà strada fra Persico Dosimo e Pozzaglio.

Due automobili e un furgoncino erano entrati in collisione in pieno rettilineo alle 19 in punto. La strada era stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso da parte dei sanitari, giunti sul posto a bordo di tre ambulanze e un'automedica.

Sul punto dello schianto erano intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada di Cremona.

Una delle due vetture era rimasta praticamente distrutta.

Seguono aggiornamenti