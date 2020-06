Primo sabato di sosta gratuita, ecco dove

CREMONA (26 giugno 2020) – Domani, sabato 27 giugno, sarà possibile sostare gratuitamente in tutti gli stalli a pagamento gestiti da Aem Per facilitarne l’individuazione gli addetti dell’Azienda hanno provveduto ad applicare sulle colonnine un apposito avviso, valido anche per sabato 4 luglio, altra data individuata per questa prima misura destinata a facilitare ed agevolare la sosta a sostegno delle attività commerciali del centro storico. Un provvedimento deciso dalla Giunta, in collaborazione con Aem, dopo i confronti con le associazioni di categoria e sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio Comunale.

Ecco l’elenco completo dei parcheggi a raso dove si potrà sostare gratuitamente:

• Corso Garibaldi

• Corso Matteotti

• Corso Pietro Vacchelli

• Corso XX Settembre

• Largo Paolo Sarpi

• Piazza Cadorna

• Piazza Filodrammatici

• Piazza Gallina

• Piazza Libertà

• Piazza Risorgimento

• Piazza Roma

• Piazza S. Michele

• Piazza S. Paolo

• Piazza Vida

• Viale Trento Trieste

• Via Amati

• Via Agli Scali

• Via Araldi Erizzo

• Via Aselli

• Via Bernardino Gatti

• Via Bonomelli

• Via Borghetto

• Via Capra

• Via Chiara Novella

• Via D. Chiesa

• Via Dante

• Via Decia

• Via del Consorzio

• Via Gerolamo da Cremona

• Via Geromini

• Via Ghisleri

• Via Larga

• Via Manini

• Via Mantova

• Via Manzoni

• Via Massarotti

• Via Palestro

• Via Pallavicino

• Via Plasio

• Via Platina

• Via Ponchielli

• Via Ruggero Manna

• Via Robolotti

• Via S. Antonio del fuoco

• Via San Filippo

• Via Stenico

• Via Tofane

• Via Trecchi

• Via Ugolani Dati

• Via XI Febbraio