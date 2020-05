Coronavirus, canottieri di Cremona: ripresa graduale, l'11 maggio aprono i parchi

CREMONA (6 maggio 2020) - Un'apertura graduale per salvaguardare il più possibile la salute di operatori e cittadini. E' questo l'orientamento emerso nel consiglio direttivo di ieri di Assocanottieri per quanto riguarda le società di Cremona. Una riunione allargata ai consulenti fiscali ed ai consiglieri delegati delle associate che si è tenuta in videoconferenza.

Molti gli argomenti trattati, tra i principali le imminenti riaperture per i parchi, l’avvio della pratica sportiva per gli atleti e la riapertura delle società e dei loro impianti e dei centri ricreativi ai soci. In questo momento di grande difficoltà e incertezza stiamo tutti combattendo tra il desiderio di riprendere a pieno regime le nostre attività sportive e ludiche e la necessità di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. In questi primi mesi dell’anno tutte le società hanno continuato ad effettuare le manutenzioni necessarie alle nostre strutture (sfalci, potature, tinteggiature ed interventi di manutenzione ordinaria), con azioni di amministrazione e gestione del patrimonio. Al momento mancano ancora molti tasselli ed informazioni per capire come e quando riaprire le società a tutti i Soci e con quali capacità e caratteristiche.

APERTURA PARCHI - Alcune società, tra cui quelle della città di Cremona, anche in riferimento alla puntuale comunicazione dell'assessore comunale allo sport, apriranno i loro parchi ai soli soci. Dal lunedì 11 maggio al venerdì 15 maggio, dalle 10 alle 18. Sabato 16 e domenica 17 dalle 10 alle 19. Le Canottieri associate dei territori limitrofi con ogni probabilità apriranno dal prossimo 18 maggio (salvo indicazioni ministeriali diverse) in attesa di disposizioni e indicazioni delle autorità territoriali competenti.

SEGRETERIA Le segreterie riapriranno gradualmente dal prossimo 11 maggio in base alle comunicazioni che saranno esposte ed inviate ai soci con i normali canali informativi della società di appartenenza. Si pregano i gentili Soci di seguire attentamente le indicazioni delle direzioni societarie in merito alle modalità di accesso.

Per quanto concerne l'utilizzo delle imbarcazioni e la riapertura dei campi tennis piscine e palestre, bocce, si resta in attesa delle prossime disposizioni governative, nella speranza che già dal 18 maggio molte attività si possano riprendere seppur in forma contingentata. L’accesso ai parchi ed agli uffici delle società è comunque sottoposto alle norme di sicurezza vigenti sull’intero territorio nazionale, regionale e comunale quindi ogni cittadino socio deve attrezzarsi con i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Un ulteriore aggiornamento sulla situazione è previsto per giovedì 14 maggio.