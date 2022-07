Ginnastica ritmica, a 10 anni Noemi Marchetto è campionessa italiana di clavette

ISOLA DOVARESE - Ha dieci anni (compierà gli 11 il 19 agosto) e, da quando ne aveva quattro, ha la passione per la ginnastica ritmica. Noemi Marchetto è diventata campionessa italiana di clavette per la sua categoria Mini prima élite allieve dopo aver disputato i campionati italiani a San Giustino in provincia di Perugia. Dopo alcune gare, a cui ha partecipato nel corso dell’anno, con diversi piazzamenti, è riuscita a qualificarsi e a gareggiare con 22 atlete provenienti da tutte le regioni dello Stivale. Ha proposto una coreografia sulle note di Welcome to Wonderland preparata con la sua allenatrice Anna Malanca che fa parte dello società sportiva Il Cerchio di Raffaella Mari. E il risultato raggiunto, appaga tutti gli sforzi, gli allenamenti, l’impegno e i sacrifici che questa giovanissima atleta ha compiuto in questi anni.

La medaglia appesa al collo, il sorriso raggiante e quello stemma tricolore che avrà cucito sul body da gara per il prossimo anno, sono motivo di soddisfazione per l’intera comunità e in generale per tutto il territorio, nonché per i genitori, papà Andrea e mamma Arianna ma anche per il fratello Manuel. Questo le consentirà, il prossimo anno, di avanzare di categoria. Una nuova sfida che sicuramente affronterà con il sorriso, grande determinazione e impegno. La ginnastica ritmica infatti non ammette errori. In un minuto e mezzo di esibizione ci si gioca tutto, un anno di allentamento e prove, e anche la minima imperfezione, può fare la differenza.

Sono i genitori di Noemi, con lei accanto, a raccontare la sua storia. «Ha iniziato a praticare la ginnastica ritmica a quattro anni, con il gruppo ordinario, nel corso base che si tiene nella palestra di Torre de’ Picenardi. A sei anni è entrata a far parte del gruppo promozionale ristretto». Anche l’impegno dunque è cambiato e con il trascorrere del tempo Noemi ha dedicato buona parte delle proprie giornate a questo sport. Ora si allena tre volte a settimana per circa due ore e mezza al giorno. Oltre alle clavette infatti sa usare con maestria anche gli altri attrezzi della ginnastica ritmica, ovvero la palla, la fune, il cerchio e il nastro. «Quest’anno ha deciso di dedicarsi alle clavette – spiegano – come attrezzo da gara. Il risultato raggiunto è sicuramente frutto di soddisfazione per tutti noi, un’emozione incredibile». Noemi è una ragazzina con la testa sulle spalle, che oltre alla ginnastica, coltiva le proprie amicizie e a settembre inizierà le scuole medie. Progetti per il futuro? «Andare al mare e continuare con la ginnastica ritmica».