Lutto nel mondo della pallacanestro: addio a Gustavo Tolotti

CREMA - Il mondo della pallacanestro piage la prematura scomparsa di Gustavo Tolotti, cestista e allenatore, giocatore con il record di presenze nella Viola Reggio Calabria. Nato a Crema il 30 gennaio 1967, ha iniziato a giocare a basket nelle fila della Pallacanestro Ombriano. Ala-centro di 207 centimetri, il suo nome è strettamente legato a quello della Viola Reggio Calabria, nella quale ha militato per 12 anni, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, divenendone una bandiera. Oltre a Reggio Calabria, Tolotti giocò con la Virtus Roma, Sebastiani Rieti, Basket Roseto e Andrea Costa Imola. L'anno trascorso a Roma, iniziato con i migliori propositi, fu in realtà traumatico, segnato da varie incomprensioni con l'allora presidente Angelo Rovati, con la quale non ci fu mai un vero legame e che dimostrò di non gradire il suo carattere deciso e sicuro, mettendolo addirittura fuori squadra per qualche giornata. Tornato alla Viola l'anno successivo, ebbe modo di vendicarsi: fu tra i protagonisti con i suoi 18 punti della vittoria nell'ultima giornata di campionato, proprio contro Roma, e che decretò la retrocessione in Serie A2 della squadra romana. Leggendaria l’azione, tutt’altro che fantasiosa della sua stoppata nei confronti di sua maestà Michael Jordan durante un tour della Nike a Bormio. Ha cercato di stoppare anche il terribile male che l’aveva colpito in maniera subdola e silenziosa, ma non ce l’ha fatta.

Dopo aver smesso con il basket giocato, ha intrapreso la carriera di allenatore. Nella stagione 2007-08 ha ricoperto il ruolo di viceallenatore della Pallacanestro Catanzaro, squadra di Serie B2; nel 2009-10 è viceallenatore della Viola Reggio Calabria e nella stagione 2010-2011 ha fatto parte dello staff tecnico del Nuovo Basket Soverato (responsabile del settore giovanile e della scuola basket).

LA MAGLIA AZZURRA

È stato convocato in Nazionale U-19 ai campionati mondiali di Bormio 1987, durante il quale ha guadagnato la medaglia di bronzo alle spalle della Jugoslavia e degli Stati Uniti. Gli anni reggini, oltre alla soddisfazione per i conseguimenti dei successi a livello sportivo e personale, segnano per Tolotti, anche la conquista di un posto in Nazionale, chiamato in azzurro da ct Sandro Gamba, ed in seguito da Ettore Messina. Con la maglia azzurra ha disputato il Mondiale 1990 in Argentina.