Cremonese, allo stadio Zini è corsa contro il tempo

CREMONA - È una corsa contro il tempo il progetto di adeguamento dello stadio Zini ai criteri strutturali richiesti dalla Lega A come requisito ammissivo al prossimo campionato. La società grigiorossa spera di terminare i lavori entro il 28 agosto, data in cui è programmato l’esordio casalingo contro il Torino. Avere una certezza è importante soprattutto per fare partire la nuova campagna abbonamenti prevista per metà luglio, in modo tale che sia chiaro il numero di gare casalinghe che i tifosi potranno seguire.

Il nuovo ingresso non avrà più un tunnel



In via Persico si sta lavorando su ogni aspetto dell’impianto sportivo. Nel settore Distinti è previsto l’allestimento degli skybox da destinare agli sponsor la cui risposta comunque si è già fatta sentire positivamente.

I nuovi posti stampa allestiti nella tribuna centrale

L’illuminazione è in fase di rifacimento: le torri faro non ospitano più le vecchie lampade e sotto la copertura di Tribuna centrale e Distinti mancano ancora le nuove file di led che aumenteranno l’illuminamento orizzontale. Il campo è coperto da una coltre grigia, ma l’impianto di riscaldamento è già stato posato. Il manto erboso verrà completato per ultimo, mentre la centenaria tribuna centrale, grazie al via libera del Soprintendenza, è un cantiere.

Le torri smantellate dalle vecchie lampade

Al piano terra verranno rifatti spogliatoi e gli altri locali; sopra la zona hospitality verrà completamente ristrutturata. È stato interrato anche il tunnel che una volta fungeva da passaggio tra spogliatoi e campo: dalla prossima stagione i giocatori usciranno direttamente sul terreno di gioco e prenderanno posto sulle panchine poste ai lati dove una volta c’erano i parterre.

Rimossa la zona parterre per lasciar spazio alla pitch view

Questi ultimi sono stati demoliti per essere sostituiti da nuovi posti a sedere nella cosiddetta pitch view, la zona più vicina al campo di gioco. Molto avanti invece i lavori per ospitare i media: sono comparse nuove postazioni stampa nelle file più alte della tribuna, mentre nel parcheggio di via Bibaculo è sorta una struttura modulare che ospiterà uffici e sale per tv e carta stampata.