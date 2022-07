Stadio Zini, avanti i lavori di adeguamento

CREMONA - Proseguono i lavori di adeguamento dello stadio Zini ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Lega Serie A quale passo necessario per essere in regola con l'iscrizione e la partecipazione alla prossima stagione sportiva. La Soprintendenza ha autorizzato infatti i ritocchi alla centenaria tribuna centrale che cambierà volto. La zona dei parterre è stata rimossa completamente, è stato interrato il vecchio sottopassaggio che collegava gli spogliatoi al campo.

I giocatori entreranno in campo direttamente dalla zona di attesa e troveranno le panchine immediatamente a fianco dell'uscita. Accanto alle panchine verrà realizzata pitch view, zona dalla quale si avrà un contatto visivo col campo molto ravvicinato. Nel frattempo sono state spogliate delle lampade le torri faro, e presto comparirà sotto la copertura di tribuna e Distinti la nuova fila di illuminazione.

Del campo non è rimasto un solo filo d'erba, il manto verrà rifatto completamente. Nel cuore della tribuna in corso di rifacimento gli spogliatoi al piano terra e la zona hospitality ai piani alti. Nel parcheggio di via Bibaculo allestita la nuova zona stampa.