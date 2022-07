Giro d'Italia, Marta Cavalli al terzo posto nella quarta tappa

CESENA - Marta Cavalli è stata protagonista della quarta tappa del Giro d’Italia con partenza e arrivo a Cesena. La ciclista cremonese ha chiuso al terzo posto dopo essere stata a lungo nel terzetto che ha caratterizzato la splendida e lunghissima fuga di giornata. La frazione è stata vinta dall’olandese Annemiek van Vleuten che ha lasciato alle spalle nei metri finali la spagnola Mavi Garcia.

Cavalli ha terminato la prova a 43”. L’azione delle tre atlete ha rivoluzionato la graduatoria generale: van Vleuten è in maglia rosa con un vantaggio di 25” su Garcia e di 57” sulla cremonese. La quarta in classifica, Elisa Longo Borghini, è a 5’. Per Cavalli la soddisfazione di tornare a vestire la maglia azzurra di migliore italiana in graduatoria generale. La tappa di domani è la più lunga di questa edizione: adatta alle velociste, è una frazione di 126,1 chilometri con partenza a Carpi e arrivo a Reggio Emilia.