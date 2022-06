Basket, la Juvi a un passo dal sogno

CREMONA - Grande successo della Juvi Ferraroni che al PalaRadi batte 67-60 San Miniato nella gara 3 della finale playoff. La squadra di coach Crotti dsi porta 2 a 1 nella serie e domenica alle 20,30, sempre al PalaRadi, avrà il match ball per conquistare una storica promozione in A2.

Dopo la sconfitta, la prima di questi playoff, in gara 2 a San Miniato la Juvi ha ritrovato in fretta la sua vera fisionomia. Ma di certo non è stata una gara facile, risolta solamente nel finale grazie a grinta e generosità.



Dopo la battuta d’arresto in Toscana nella seconda gara, la Juvi è scesa in campo concentrata e cattiva e alla fine ha portato a casa una vittoria fondamentale davanti a un pubblico numeroso (quasi duemila persone) e caldo. Facendo gli scongiuri del caso è chiaro che si respiri aria di grande impresa e più si avvicina l’ipotetico giorno X e più sale l’entusiasmo.