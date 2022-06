Cremo sui giovani: Bove e non solo...

CREMONA - Occhi puntati sui giovani. La Cremonese è alla ricerca di prospetti interessanti da valorizzare. Il fatto che quattro giocatori siano passati dal grigiorosso alla Under 21 è un segnale importante (Carnesecchi, Okoli, Gaetano e Fagioli). A centrocampo Filippo Ranocchia della Juve piace a tanti e anche alla Cremo. Stesso discorso per Edoardo Bove della Roma. In attacco occhi aperti su Pietro Pellegri del Milan e Matteo Brunori della Juve (ora al Palermo).



La società grigiorossa sta guardando con attenzione anche al mercato straniero, soprattutto i giovani. Occhio di riguardo al torneo «8 nazioni» in partenza domani con Italia-Polonia. Il campionato polacco è stato sondato attentamente, così come quello francese, tedesco spagnolo e portoghese. Non si tratta di nomi importanti, ma una sorta di lista della spesa fatta anche per il futuro. Sempre per il futuro si valuteranno anche i vari giovani di proprietà finiti in prestito nelle categorie minori. I vari Acella, Girelli, Blue Mamona, Collodel e Nardi hanno ben impressionato.

Caleb Okoli e Marco Carnesecchi con la maglia della nazionale Under 21



Accanto a un mercato di secondo livello l’idea della società sarebbe quella di acquistare almeno 7-8 giocatori che ben conoscono la serie A. Almeno un paio per ruolo. Ma per quelli servirà avere pazienza, tenendo conto che il mercato inizierà ufficialmente tra quasi un mese.



Di certo contatti ci sono stati con le società di appartenenza dei vari ragazzi che sono stati a Cremona in prestito. La Lazio spinge per Carnesecchi, ma l’Atalanta non cede. Faglioli tornerà alla Juventus, firmerà il rinnovo e probabilmente tornerà di nuovo in prestito e lo stesso giocatore ha fatto capire che restare a Cremona sarebbe bello. Stesso discorso per il collega Zanimacchia e per Gaetano che vorrebbe rimanere a Napoli ma dovrà convincere Spalletti. Sul talento partenopeo si sta muovendo anche il Torino. Per Sernicola sembra più semplice l’accordo con il Sassuolo, così come con Okoli via Atalanta.



Da Parma danno l’ex mister grigiorosso Pecchia intenzionato a bussare alla porta della Cremonese per Matteo Bianchetti ma anche a quella dell’Atalanta per Okoli e della Juve per Zanimacchia. Avanti, senza intoppi per il mister. Il passaggio di mister Massimiliano Alvini alla Cremonese è ormai ai dettagli. Il Perugia ha individuato in Fabrizio Castori il suo successore e appena il mister marchigiano firmerà il contratto con i biancorossi a catena arriverà l’annuncio dei grigiorossi.