Parking Graf promossa in A1!

CREMA - La Parking Graf è promossa in A1. Le ragazze di coach Diamanti vincono anche gara 2 delle finali playoff di serie A2 femminile e centrano un risultato storico. Il sogno di Crema, così, diventa realtà. Sul campo del PalaBenedetti, terminata la sfida con un eloquente vittoria (77-64), per dirigenti, staff tecnico e giocatrici scatta immediatamente la festa e anche sugli spalti per i tifosi biancoblù è una gioia immensa. Un risultato strameritato, raggiunto al termine di una stagione dominata e davvero magica con un ruolino di marcia impressionante.