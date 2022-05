Shotokan, Devid Lena per il terzo anno al primo posto del Campionato Europeo

CASALMAGGIORE - Una domenica eccezionale per il Team Shotokan karate Do Sabbioneta/Casalmaggiore. "Per il terzo anno consecutivo - dicono i referenti della società sportiva - il nostro bravissimo Devid Lena si è classificato al primo posto al Campionato Europeo stile Shotokan W.S.F.

All'importante manifestazione agonistica svoltasi a Varna-Kranevo, in Bulgaria, erano presenti ben 18 Nazioni e 927 atleti. Nella mattinata di oggi, sul tatami 2, Devid ha completato il suo percorso sempre a punteggio pieno. Un titolo importante che conferma l'ottimo momento di forma dell'atleta del team giallo/blu, proprio ad una settimana di distanza dal podio ai Campionati Italiani Universitari Fijlkam".