Cremonese in Serie A!!!

COMO - A Como è baldoria grigiorossa. Una doppietta di Di Carmine stende il Como e la contemporanea vittoria del Perugia contro il Monza regala alla Cremonese la Serie A. All'ultimo scatto i grigiorossi ottengono un risultato insperato, un traguardo che mancava dal 1996. Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia a 29 anni di distanza segue le orme del maestro Gigi Simoni che era stato l'ultimo a portare la Cremonese nella massima serie. Ora l'allenatore di Fornia ha compiuto quella che è una vera e propria impresa all'ultimo turno.

La Cremonese ha giocato una gara molto bella, molto ordinata tatticamente e senza amnesie. Il risultato si sblocca grazie a Di Carmine che, nel primo tempo, ottiene da Gaetano un assist perfetto davanti alla porta. Gaetano aveva recuperato palla dopo una deviazione e, tutto solo, ha preferito servire al compagno che ha segnato praticamente a porta vuota solo davanti al portiere Gori.

I festeggiamenti per le strade di Cremona

Nella ripresa l'ingresso di Baez ha segnato la svolta: un lancio lungo di Fagioli per il numero 7 uruguayano che lo pesca in area, il giocatore controlla di testa e viene travolto dall'uscita del portiere Gori. Rigore per la Cremonese che Di Carmine trasforma in una doppietta. Nel finale, al 50esimo, quando scatta il quinto ed ultimo minuto di recupero, l'arbitro Aureliano concede un rigore per un tocco di mano di Okoli su un tiro di un giocatore del Como. Sul dischetto si presenta Bellemo che segna il 2-1. Finisce quindi la partita con la Cremonese che festeggia la Serie A all'ultimo turno e all'ultimo sospiro, grazie anche alla sconfitta del Monza. È Ariedo Braida che sale in Serie A e non l'amico Adriano Galliani che passerà, a questo punto, per i playoff.