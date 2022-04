Vanoli, presentata la partita con la Dinamo Bianca a Sassari

CREMONA - Alla vigilia della partenza per l'ultima trasferta di campionato della Vanoli Cremona, prevista domenica sera alle 20.45 al PalaSerradimigni di Sassari, coach Paolo Galbiati ha incontrato in sala stampa i giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: «È l’ultima trasferta di campionato e andiamo ad affrontare, a Sassari, la Dinamo Banco di Sardegna. Una squadra cambiata nella sua fisionomia rispetto all’andata, avendo aggiunto per ultimo Bilan. Sono molto forti e pieni di interpreti di qualità. Rispetto all’andata hanno cambiato anche modo di giocare perché il ritorno di Bilan ha dato loro una diversa dimensione.

«Noi ci presenteremo ancora una volta in condizioni difficili - continua il coach -: McNeace non si è ancora allenato e anche Spagnolo non sarà della partita e non verrà con noi in Sardegna. Saremo nuovamente pieni di ragazzini a roster. Non è facile lavorare così ma continuiamo a farlo e lo faremo fino alla fine».