Sport e ragazzi: incontro con lo psicologo per insegnanti, genitori ed educatori

CREMONA - "Non gioco per imparare, ma imparo perché gioco". Dopo il successo del primo incontro tenuto a marzo e dedicato all’attività motoria per i più piccoli (3-8 anni), ora il progetto ‘Il Tempo ritrovato’ si concentra sulla fascia dei più grandi.

Torna lo psicologo sportivo Davide Este con l’appuntamento intitolato “Movi-mente, sviluppo emotivo e cognitivo attraverso il movimento” per un approfondimento sull’attività di bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni.

Durante l’incontro verrà approfondita l’attività sportiva strutturata con attenzione ai benefici e alle sfide educative per genitori, insegnanti e allenatori.

L’appuntamento è per martedì 26 aprile alle ore 18 online. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link https://forms.gle/io5EbT3fzThNC9Tf7.

L’evento è organizzato dal Comune di Cremona e dalla rete degli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque) nell’ambito del progetto “Il Tempo ritrovato” che coinvolge bambini, ragazzi, docenti, famiglie, educatori e cittadini per ridare alla scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona, oltre che di luogo dell’apprendimento, e fare rete tra le varie scuole, con il Comune e la città. E proprio “alla comunità” si rivolge l’incontro del 26 aprile per “condividere un progetto di insieme”, anche sul movimento e sullo sport.

Lo psicologo sportivo Davide Este

Davide Este, laureato in Psicologia degli Interventi Clinici nei Contesti Sociali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ha frequentato il Master di II livello “Sport e intervento Psico-sociale” presso l’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG). Psicologo sportivo presso il settore giovanile della società Brescia Calcio dal 2018. Consulente psicologo per il settore giovanile di Sansebasket ASD dal 2019. Informazioni sul sito iltemporitrovato.comune.cremona.it