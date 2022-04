Basket, presentato il match con l'Allianz Pallacanestro Trieste

CREMONA - La Vanoli Cremona sabato sera alle 19.30 sarà di scena in terra giuliana per affrontare i padroni di casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste. Queste le parole di coach Paolo Galbiati a presentare l’incontro: «Presentiamo la partita di Trieste; la speranza è quella di andare a giocare la migliore partita possibile anche se ci andiamo in una situazione un po’ complicata perché McNeace ha preso un brutto colpo al naso mercoledì e Poeta lo stiamo monitorando giorno dopo giorno. Troviamo inoltre una Trieste che è tornata in un ottimo momento dopo alcuni periodi difficili. Per noi sono tutte ultime spiagge e forse nemmeno quelle, e per questo dobbiamo affrontarle tutte con grande coraggio, con grande determinazione e con grande voglia, al di là di chi c’è e di chi non c’è. Dovremo essere i più bravi possibile per resistere alle loro folate e in attacco tornare a muovere la palla come abbiamo fatto bene fino a prima di Milano».