Sport nei parchi: presentata la palestra a cielo aperto all'ex Bosco Parmigiano

GERRE DE' CAPRIOLI - Il Legend di Sport e Salute Fabio Galante - ex calciatore, dirigente sportivo, CT e osservatore dell'Inter - ha presentato l'area attrezzata - ubicata nella frazione Bosco Ex Parmigiano. Galante ha moderato gli interventi di Marco Sanetti (referente nazionale del progetto Sport nei Parchi per Sport e Salute S.p.A.), Felicia Panarese (Segretaria di Sport e Salute Lombardia), Piera Vismara (coordinatore dipartimento sport e giovani di ANCI Lombardia), Noel Cavedagna (Responsabile tecnico dell'ASD Cremona Rugby).

Sport nei Parchi è un progetto condiviso con ANCI (protocollo del 10 novembre 2020 tra Sport e Salute S.p.A. e ANCI) e il Comune di Gerre de' Caprioli per la promozione del wellness nei giardini, parchi e aree urbane. Un regalo alla cittadinanza per permettere a tutti di praticare sport. L'area è stata adottata dall'ASD Cremona Rugby responsabile della manutenzione della Palestra a cielo aperto che lascerà spazio anche per le altre ASD/SSD e per l'open use.

Il Legend di Sport e Salute Fabio Galanti



Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell’idea: “volevamo favorire il diritto allo sport di tutti, anche quando le palestre erano chiuse. Queste aree non sono in concorrenza con i luoghi deputati dello sport, ma il successo di Sport nei Parchi è stato inaspettato ed era giusto dare una risposta alle comunità”. Una risposta che arriva - di seguito all'impegno di Sport e Salute con il Governo e all'operato della Sottosegretaria Valentina Vezzali - con un finanziamento di ulteriori 6 milioni che ha fatto lievitare le aree attrezzate da 77 a 480 per tutta Italia.

“Due Linee di intervento” che mirano ad attuare tante sinergie di scopo tra Comuni e ASD/SSD e a incrementare la cultura dell’Urban sport activity, oltre l'emergenza Pandemica.



Lì, a Gerre de' Caprioli sotto lo sguardo del Cristo del Po, tra vegetazione e spiagge, dove echeggia lo scorrer del fiume e lo scricchiolio delle bicilette sulla frequentatissima pista ciclabile, adesso c'è anche una Palestra all'aperto che divide lo spazio con il Campo di Rugby, una palestra polifunzionale coperta, un campo polivalente outdoor e due campi di bocce indoor.

A Bosco Ex Parmigiano ci si potrà allenare con la Cremona Rugby e senza, fra sbarra, parallele, arm bike, ladder, step, panche (per citarne alcune), insieme o da soli.