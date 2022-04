Volley, festa Vbc in allegria

CASALMAGGIORE - Un ritrovo piacevole, all’insegna dello stare insieme e della convivialità, ma senza discorsi ufficiali. Si è sviluppato così, nella prima serata di venerdì, l’appuntamento che al birrificio Mad One ha visto protagonista la Vbc Volley Trasporti Pesanti Casalmaggiore con l’incontro tra staff, giocatrici, dirigenza rosa e tifosi.

Alle 19 erano già seduti tra i tavoli all’aperto una ventina di tifosi e tifose, in attesa delle ragazze che sono arrivate una ventina di minuti dopo, accolte dal gruppo «Irriducibili rosa».

La festa della Vbc (Fotolive/Raffaele Rastelli)

Via via hanno fatto il loro arrivo i componenti dello staff dirigenziale, a partire dal presidente Massimo Boselli Botturi e dal coach Martino Volpini e al gruppo si sono uniti altri appassionati, tra aperitivi, birre e stuzzichini, accompagnati da raffiche di vento un po’ fastidiose.

Sorrisi, scambi di battute, chiacchiere, per chiudere la stagione 2021-2022 con un momento in serenità, una festa di saluto alla tifoseria in attesa delle novità che terranno banco da ora in poi, tra addii e nuovi arrivi. Una occasione anche per ringraziare quanti, tra tifosi e sponsor, hanno sostenuto e continueranno a sostenere la Vbc, giunta alla conquista della salvezza senza qualificazione ai playoff.