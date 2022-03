Un peluche per l'Ucraina, "Teddy Bear Toss" speciale

CREMONA - Sarà un “Teddy Bear Toss” insolito e speciale, quello in programma in occasione del match con la Pallacanestro Reggiana: l’iniziativa benefica, di solito popolare durante il periodo natalizio, verrà infatti organizzata al PalaRadi domenica 13 marzo. E i pupazzi, lanciati verso il campo dopo il primo canestro su azione dagli spettatori, non verranno consegnati ai reparti pediatrici degli ospedali limitrofi, ma saranno destinati ai bambini ucraini che stanno vivendo l’orrore della guerra.

I peluche donati, insieme al resto del materiale raccolto dalla Protezione Civile, verranno trasportati direttamente in Ucraina dalla famiglia Bykovskyy di Malagnino che ha deciso di acquistare alcuni mezzi blindati per aiutare il popolo ucraino a sorvegliare le strade della città natale, dove vivono ancora parenti e familiari. Un'iniziativa per esprimere solidarietà alle vittime della guerra che si unisce a quella promossa da LegaBasket che prevede, durante l’esecuzione dell’inno nazionale italiano, la trasmissione sui led a bordocampo di un’animazione con la bandiera ucraina.