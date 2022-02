Calcio, colpo in trasferta: il Crema batte l'Arconatese

ARCONATE - Colpaccio del Crema in trasferta: i nerobianchi hanno vinto 1 a 0 sul campo dell'Arconatese terza in classifica. Decisiva la rete di Cerri segnata con un gran tiro da fuori area al 6' dalla ripresa. Il Crema ha poi gestito molto bene il vantaggio concedendo ai padroni di casa poche occasioni. I nerobianchi hanno avuto un paio di occasioni per realizzare il raddoppio. Con questa seconda vittoria consecutiva la squadra di Bellinzaghi si rilancia in classifica e approda in una zona più tranquilla.