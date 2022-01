Calcio serie B: Lecce - Cremonese aggiornamenti dalle 18.30

CREMONA - Cremonese in grande emergenza, dalla lista dei convocati per la gara di oggi contro il Lecce, a sorpresa sono rimasti fuori elementi titolarissimi della squadra di Pecchia. A Nardi e Ciezkowski, già fuori sabato scorso per la sfida contro il Como, si sono aggiunti Bianchetti, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Di Carmine e Sernicola (la lista degli esclusi si completa con Frey), ovvero cinque dei titolari che hanno affrontato i lariani. La società non ha precisato se si tratta solamente di infortunati o di ulteriori casi di positività, ma il dubbio che in casa grigiorossa ci sia una nuova ondata Covid resta. La realtà è che alla vigilia di una gara importante come quella in programma stasera (ore 18.30) allo stadio di Via del Mare contro il Lecce, Pecchia dovrà ridisegnare ancora una volta la formazione di partenza in modo significativo e senza il suo bomber di riferimento.

Lecce-Cremonese era già una sfida di cartello sulla carta, tanto da essere piazzata in coda alla 20ª giornata (prima di ritorno) ed i risultati di ieri non hanno fatto altro che aumentare l’attesa attorno al big match.

