Calcio serie B: Cremonese - Como aggiornamenti dalle 14

CREMONA - Abbiamo ancora negli occhi il poker calato contro l’Ascoli e nella testa non è ancora svanito il ricordo della rimonta gagliarda allo Zini contro il Crotone. Le immagini di una Cremonese in piena forma, che si muove a memoria, che trova la porta avversaria con una certa costanza e che non conosce ostacoli, hanno aiutato a trascorrere una pausa invernale che è stata più lunga del previsto a causa del rinvio di due giornate che saranno recuperate a cominciare da oggi (fischio d’inizio contro il Como alle ore 14). Allo stadio Zini la Cremonese ha perso una sola volta (contro il Perugia) nelle ultime 14 gare disputate e ritrovare smalto proprio di fronte al pubblico di casa è il primo obiettivo per gli uomini di Pecchia, oltre ad essere l’aspettativa minima per una formazione che viaggia in zona playoff.

Aggiornamenti in diretta del risultato a partire dalle ore 14