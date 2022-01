Vanoli, scendono a 2 i positivi al covid-19 all’interno del gruppo squadra

CREMONA - Vanoli Basket Cremona comunica che i tamponi molecolari a cui si è sottoposto il Gruppo Squadra hanno dato esito negativo. Pertanto, i giocatori guariti potranno effettuare le visite mediche previste dal protocollo per ottenere di nuovo l’idoneità sportiva e riprendere l’attività in palestra. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per i restanti membri del Gruppo Squadra ancora in isolamento.