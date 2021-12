Daniel Fonseca, chiamata intercontinentale per il figlio Matias

CREMA - Papà Daniel gli ha telefonato subito, dal Sudamerica, dove sta lavorando come procuratore. Lo ha chiamato per complimentarsi ma anche per dare qualche suggerimento al figlio Matias, ventenne attaccante della Pergolettese, autore della rete che ha permesso domenica ai gialloblù di battere il Renate. È stata la prima da professionista. Daniel Fonseca, oggi 52enne, uruguaiano, è stato un grande attaccante negli anni Novanta di Cagliari, Napoli, Juventus e Roma, oltre che di Nacional di Montevideo e River Plate. «Papà mi ha chiamato subito dopo la partita. Era contento, abbiamo parlato un po’. Mi ha detto che spera che sia il primo di tanti gol e mi ha detto che devo considerarlo un punto di partenza».

Ti dà spesso dei suggerimenti?

«Mio padre è in Sudamerica da nove mesi, ma guarda le mie partite e mi dà sempre dei consigli preziosi. Abbiamo un grande rapporto e ci capiamo al volo. Mi dice sempre che devo migliorare e che devo completarmi per poter diventare un calciatore. Lui conosce bene il calcio e le dinamiche di questo mondo».

Ti pesa portare il cognome di un papà famoso?

«No, lo porto con orgoglio. Sono contento che lui sia stato un bravo attaccante e spero di riuscire a fare almeno la metà di quello che ha fatto lui».

