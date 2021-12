Cosenza-Cremonese: ore 14 Stadio Marulla

CREMONA - Per la Cremonese l’occasione per rifarsi e incrementare il bottino di vittorie si presenta oggi allo stadio Marulla di Cosenza (fischio d’inizio ore 14) contro una formazione che ha pagato il mercato in ritardo della scorsa estate dovuto al ripescaggio e che arriva da un periodo magro con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare.

Il primo pericolo per la Cremonese è quello di risvegliarsi la settimana prossima fuori dalla zona playoff (già l’anticipo di ieri sera ha visto il sorpasso del Perugia) confermando il lento ma inarrestabile scivolamento in classifica dettato dalla sola vittoria conquistata nelle ultime otto giornate anche a fronte di prestazioni di un certo spessore.

Per entrare nella cerchia (non ancora ristretta) delle candidate a giocarsi un traguardo ambizioso, la Cremonese non può fallire l’appuntamento odierno contro la squadra di Zaffaroni.