Vanoli che brutta botta, Pesaro passa al PalaRadi (84-88)

CREMONA - La Vanoli (priva del capitano Peppe Poeta e di Ismael Sanogo, infortunati, e con Jamuni McNeace uscito anzitempo per un dolore alla gamba) esce sconfitta dal PalaRadi (84-88) contro l'ultima della classe Pesaro. Una battuta d'arresto pesantissima ai fini della classifica, con la squadra cremonese precipitata nel baratro. Ora sarà davvero durissima.

Dopo due quarti di pallacanestro giocata davvero in malo modo dalla formazione cremonese, con gli ospiti che hanno potuto rimanere a ruota del padroni di casa approfittando dei tanti errori commessi (38 pari all'intervallo lungo), nel terzo parziale la Vanoli ha fatto ancora peggio, in evidente difficoltà sotto canestro (con il solo e inesperto Agbamu) e la squadra ospite ha allungato sul +9 (61-52). Nell'ultimo quarto Pesaro ha inizialmente gestito il vantaggio ma la Vanoli ha reagito e si è riportata in contatto (74-76 a 2 minuti dal termine). La tripla di Sandford, gli errori ai liberi di Harris (2 su 4), il canestro di Moretti hanno messo la pietra tombale sul match.