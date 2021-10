Pergolettese, contro il Lecco il giorno del giudizio

CREMA - È il giorno del giudizio per la Pergolettese, che si trova al primo bivio della propria stagione. La sconfitta per 3 a 1 rimediata mercoledì a Fiorenzuola ha esaurito il bonus di pazienza di società e tifosi. Il penultimo posto in classifica, dettato da un rendimento di inizio stagione insufficiente sotto il profilo dei risultati, non consente ulteriori passi falsi, se non si vuole trasformare il campionato in una perenne rincorsa. Dopo aver raccolto appena otto punti sui trenta disponibili, gli alibi (che pure ci sarebbero) non reggono più. Oggi, nella sfida con il Lecco, avversario di tante battaglie e da sempre rivale dei colori gialloblù, servono risposte convincenti. Soprattutto servono punti, che è ciò che è mancato finora. L’allenatore Stefano Lucchini si gioca molto e ne è consapevole. Da quando le cose si sono messe male ha evitato di parlare e anche ieri ha saltato la conferenza pre partita. Per l’incontro che verrà disputato al Voltini a partire dalle 17.30, il tecnico gialloblù dovrà fare a meno dello squalificato difensore centrale Alari, oltre che dei sempre infortunati Bortoluz, Girelli, Lucenti, Palermo, Piccardo e Bresciani. Considerato che sono rimasti arruolabili soltanto due difensori centrali, è probabile che il trainer della Pergolettese possa tornare al modulo 4-3-3.