La Vbc Trasporti Pesanti strapazzata dall'Igor Novara

NOVARA - La Trasporti Pesanti Casalmaggiore non concede il bis dell’impresa compiuta settimana scorsa al PalaRadi e nella prima trasferta del campionato deve arrendersi sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara, corazzata del torneo e legittimamente accreditata quale contendente più credibile di Conegliano per lo scudetto. L’azzardo di coach Volpini, che ha lanciato da subito in sestetto una Rahimova parsa comunque in ritardo di condizione, non ha pagato, perché l’azera ha dato solo più consistenza a muro ma ha invece regalato, e molto, in termini di errori. Certo, il potenziale ora si è decisamente alzato, ma solo il tempo dirà come e di quanto. Le padrone di casa han segnato un solco già decisamente importante dai nove metri costringendo sempre la Vbc alla ricezione imprecisa quando non all’errore mentre le rosa, positive e volitive nel secondo set, non hanno saputo invertire un’inerzia già segnata sin dall’avvio sia nel primo che nel terzo parziale.

IGOR GOGONZOLA NOVARA - TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-0 (25-18, 25-21, 25-11)