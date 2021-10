Serie B, la Green Up Crema fa festa a Jesolo

JESOLO - Seconda partita e seconda vittoria pazza in volata per la Pallacanestro Crema, che porta via due punti da Jesolo al termine di una prestazione dove nel finale ha saputo essere molto più cinica dei veneti. Una gara che Crema stava perdendo anche male, sotto di 14 e dove sembrava non funzionasse nulla, contro un’avversaria non eccelsa tecnicamente ma estremamente fisica (e arbitri che concedevano molti contatti), ma che poi è stata brava a riaprire con un grande ultimo quarto, entrando nel minuto finale avanti. Anche fortunata Crema, perchè sul più 2 Venturoli ha commesso un fallo troppo ingenuo sul tentativo di tripla, fuori equilibrio, di Rossi, mandandolo in lunetta per tre liberi con 5 secondi da giocare. Il veneto però ha fatto 0-3, e così alla fine è stata Crema a festeggiare.