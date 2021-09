La Vanoli vince al PalaRadi contro Reggio Emilia

CREMONA - Finisce con una vittoria della Vanoli l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Reggio Emilia cede al PalaRadi 76-73 contro i biancoblù davanti a 600 spettatori. Ottimo l’esordio di Jalen Harris con 17 punti a referto, ma il miglior marcatore è stato Malcom Miller con 23. È stata una buona Vanoli, nonostante le assenze di McNeace, Radic e Poeta che per un leggero affaticamento è rimasto in panchina senza mettere piede in campo.

Coach Galbiati (Fotolive/Giuseppe Zanardelli)