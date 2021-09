Vanoli, buona la seconda: Varese sconfitta 80-70

CREMONA - Dopo la sconfitta a testa altissima di due giorni fa a Sassari, la Vanoli bagna con un successo l'esordio stagionale al PalaRadi: nella seconda partita di Supercoppa i biancoblù sconfiggono Varese per 80 a 70 al termine di una gara tutta fosforo a carattere. I ragazzi di coach Galbiati rimediano con determinazione alla carenza di chili e centimetri mettendo in campo una grande prova di squadra, con uno strepitoso Poeta a guidare le danze: per il play titolo di mvp e 23 punti a referto.

Ancora priva dei tre americani del quintetto titolare, la Vanoli parte di slancio e chiude il primo quarto avanti di 3 punti (19-16). Nel secondo parziale Varese fa valere la propria supremazia fisica ribaltando la situazione e portandosi al riposo di metà partita sul 37-29. Nel secondo tempo, però, la squadra cremonese sfodera una prestazione maiuscola: dopo il 61-54 del terzo quarto, gli ultimi dieci minuti di gara sono quasi una passeggiata. Sugli scudi - oltre a Poeta - Pecchia e Tinkle, autori rispettivamente di 15 e 14 punti.