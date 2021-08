Cremonese, altro colpo di mercato: dal Bologna arriva il portiere Sarr

CREMONA - Nuovo arrivo in casa grigiorossa. L'U.S. Cremonese ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo da Bologna F.C. il diritto alle prestazioni sportive di Mouhamadou Fallou Sarr. Nato a Koalack (Senegal) il 5 gennaio 1997, portiere, Sarr è cresciuto nel vivaio del Bologna. Dopo aver difeso la porta della Primavera rossoblù, ha indossato le maglie di Carrarese, Prato, Alma Juventus Fano. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 presenze in B con l’Ascoli.