I Boschi del Po: sabato 28 agosto la gara di mountain bike

CASALMAGGIORE - Sabato 28 agosto grande evento per gli appassionati di mountain bike. Torna la gara “I Boschi del Po”, l’appuntamento per bikers di ogni età, con partenza da Casalmaggiore, in provincia di Cremona. L’evento è organizzato da Avis pedale Casalasco ed è valido come prova numero 3 della BmB Races.

Dopo la sospensione dello scorso anno, a causa della pandemia, la gara si presenta con un nuovo tracciato di straordinaria bellezza e crescente difficoltà. Il circuito si estende per 8.5 km, tra boschi di altissimi pioppi e saliscendi nella golena del Po. Velocità, equilibrio, tecnica e intuito sono le caratteristiche indispensabili per i bikers dai 13 ai 74 anni, che si sfideranno dalle 15, divisi per categorie: primavera, debuttanti, junior, senior, veterani, gentleman, supergentleman, donna.

Il ritrovo è a Casalmaggiore, presso la sede Avis in via Baslenga. Seguire le indicazioni per il Centro sportivo. La preiscrizione è obbligatoria entro venerdì 27 agosto: inviare foto del tesserino al numero 3477786102. Il numero di gara sarà consegnato sabato 28 dalle 13 alle 14.30. Per informazioni chiamare i numeri 3425626979 – 3920591162.

”Da molti anni questa gara unisce atleti di valore provenienti da tutto il nord Italia - spiega Lino Scappini, presidente di Avis Pedale Casalasco – Siamo pronti per accoglierli in sicurezza, nel rispetto delle regole anti-Covid, con assistenza meccanica e sanitaria. E per tutti ci sarà il consueto Pacco gara, quest’anno in versione super!”