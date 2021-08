Vbc E'più Casalmaggiore, al via il ritiro di Forte dei Marmi

CASALMAGGIORE - E' iniziato il ritiro della Vbc Èpiù Casalmaggiore 2021/2022 presso "Casa Apis" a Forte dei Marmi. A disposizione di coach Martino Volpini per ora nove ragazze con le quali però il tecnico e il suo staff ha già iniziato a lavorare sia con la palla che con gli esercizi coordinati dal preparatore atletico Fabrizio Vitali. Un gruppo reattivo e con tanta voglia di ricominciare ha risposto ottimamente alle nuove guide fin da subito; oggi si inizia anche con le sedute di pesi e si continuerà per tutta la settimana a mettere le basi per la stagione che ormai sta per arrivare al vero traguardo del "via".

Per gustarvi qualche scatto preso direttamente dalla prima sessione di allenamenti potete andare a vedere l'album postato sulla pagina ufficiale Facebook della Vbc. Ma non è tutto: domani alle ore 15 si terrà una conferenza stampa in diretta dalla Casa al Mare di Casalmaggiore a Forte per alcune comunicazioni.