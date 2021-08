Torino-Cremonese: 0-0 (secondo tempo - 10 minuti di recupero)

SECONDO TEMPO

45' - Saranno ben 10 i minuti di recupero, a causa soprattutto dell'infortunio occorso al direttore di gara

43' - Cremo di nuovo pericolosa: Vido aggancia, ma conclude alto

39' - Buona manovra grigiorossa: il sinistro radente di Castagnetti finisce largo

37' - Deli per Valeri e Ciofani per Bartolomei: Pecchia cambia ancora e sposta i baricentro della squadra in avanti

36' - Rincon per Lukic e Vojvoda per Singo

29' - Verdi in campo per Pjaca

27' - Infortunio per l'arbitro Ayroldi: il fischietto tocca al quarto uomo Tremolada

25' - Vido e Nardi prendono il posto di Strizzolo e Zanimacchia

20' - Pecchia corre ai ripari: fuori Valzania, dentro Crescenzi

17' - Cremonese in 10. Ingenua trattenuta di maglia da parte di Baez: secondo giallo e cartellino rosso

12' - Il Torino prende campo. Ci prova Pjaca di sinistro: palla in angolo

9' - Carambola in area grigiorossa e difesa in bambola: Lukic spedisce il pallone sull'esterno della rete

6' - Zanimacchia serve a centro area Baez che spara alle stelle

1' - Uscita decisiva coi piedi di Carnesecchi su Rauti

PRIMO TEMPO

48' - FINE PRIMO TEMPO. Toro fischiato da una parte dei tifosi. La Cremo - pur senza costruire occasioni smaglianti - convince con le la sue azioni di prima, in grado di mandare fuori giri la difesa granata.

41' - Belotti esce dal campo con una caviglia dolorante dopo uno scontro di gioco con Bartolomei: al suo posto Rauti

40' - Partita equilibrata. La Cremo punge con le folate di Zanimacchia e Baez

28' - Giallo anche per Bartolomei per un intervento a braccio alto su Singo

20' - Cartellino giallo per Rodriguez: brutto fallo su Baez

17' - Occasionissima per il Toro innescata da un errore in appoggio di Strizzzolo: Okoli devia in corner la conclusione di Pjaca

15' - Sinistro volante di Valeri da fuori area: palla in angolo

10' - Baez ammonito per un'entrata pericolosa su Mandragora

5' - Cremonese pimpante e per niente intimidita dal blasone degli avversari

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Pjaca, Linetty; Belotti.

A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Stojkovic, Segre, Rincon, Warming, Verdi, Rauti.

Allenatore: Juric.







Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Bartolomei; Zanimacchia, Valzania, Baez; Strizzolo.

A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Crescenzi, Frey, Buonaiuto, Collodel, Deli, Ciofani, Vido, Zunno

Allenatore: Pecchia

IMMAGINI: FOTOLIVE